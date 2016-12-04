На Кубе запретят называть улицы именем Фиделя Кастро

Глава Государственного совета Кубы Рауль Кастро заявил, что Национальная ассамблея рассмотрит закон о запрете на установку памятников и присвоения улицам названий в память об умершем лидере кубинской революции Фиделе Кастро, сообщает Associated Press.

Рауль Кастро напомнил, что его брат «отвергал любое проявления культа личности, в том числе в последние часы своей жизни».

Выступая на траурном митинге в Сантьяго-де-Куба, Рауль Кастро отметил: «Он (Фидель – прим. "Полит.ру") настаивал, чтобы после его смерти его имя и облик не использовались организациями, для улиц, парков и других публичных мест, чтобы не воздвигались бюсты, статуи и другие виды памятников».

Напомним, 90-летний лидер кубинской революции скончался 25 ноября.