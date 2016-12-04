В Дагестане ликвидирован организатор терактов в Волгограде

Один из боевиков, ликвидированных 3 декабря в Махачкале, оказался главарем дагестанской ячейки террористической группировки «Имарат Кавказ» (запрещена в России), сообщается на официальном сайте ФСБ РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в поселке Талги Ленинского района Махачкалы была проведена контртеррористическая операция, в ходе которой силовиками ликвидированы пятеро подозреваемых в терроризме.

Как уточнили впоследствии в ФСБ, среди нейтрализованных бандитов опознан главарь местной ячейки «Имарат Кавказ» Асельдеров Рустам Магомедович 1981 г.р. («Абу Мухаммад») и четверо боевиков из его ближайшего окружения. Летом 2010 года Асельдеров возглавил «кадарскую» бандгруппу и был назначен первым заместителем главаря бандподполья Даудова, после нейтрализации которого в 2012 году стал главарем дагестанской ячейки «Имарат Кавказ». В 2014 году Асельдеров одним из первых присягнул на верность террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России).

Именно Асельдеров организовал в 2013 году теракты в Волгограде в общественном транспорте и на железнодорожном вокзале, повлекшие за собой многочисленные жертвы. Кроме того, ему вменяют предотвращенную ФСБ попытку теракта в новогоднюю ночь 31 декабря 2010 года на Красной площади в Москве с использованием двух смертниц.