04 декабря 2016, 19:37
Активистов «Яблока» задержали в московском парке «Торфянка»
Руководителя общественной приемной московского отделения партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко и нескольких активистов задержали в московском парке «Торфянка», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката движения «Сорок сороков» Оксану Михалкину.
По словам Михалкиной, полицейские задержали около десятка человек, «которые пытались сорвать молебен у поклонного креста на месте, где должен был построиться храм».
Адвокат также рассказала, что задержанные находятся в отделении полиции, где решается вопрос о привлечении их либо к административной, либо к уголовной ответственности.
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