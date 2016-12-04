Активистов «Яблока» задержали в московском парке «Торфянка»

Руководителя общественной приемной московского отделения партии «Яблоко» Антона Антонова-Овсеенко и нескольких активистов задержали в московском парке «Торфянка», сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката движения «Сорок сороков» Оксану Михалкину.

По словам Михалкиной, полицейские задержали около десятка человек, «которые пытались сорвать молебен у поклонного креста на месте, где должен был построиться храм».

Адвокат также рассказала, что задержанные находятся в отделении полиции, где решается вопрос о привлечении их либо к административной, либо к уголовной ответственности.