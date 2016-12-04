Выборы президента Узбекистана признаны состоявшимися

Центральная избирательная комиссия Узбекистана объявила выборы главы государства состоявшимися.

По состоянию на 11:00 местного времени (09:00 мск) явка избирателей составила 6 891 000 человек, или 33,77% от общего числа избирателей. Законом установлен минимальный порог явки в 33%.

На президентское кресло претендуют врио президента, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев (выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией); Хотамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана); Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»); Наримон Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат»).

Выборы являются досрочными и назначены в связи с кончиной 2 сентября первого президента Узбекистана Ислама Каримова.