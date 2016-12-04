В Узбекистане завершились президентские выборы

В Узбекистане закрылись избирательные участки, работавшие в ходе выборов президента страны, сообщает ЦИК Узбекистана.

Выборы были признаны состоявшимися уже в 11 часов по местному времени, поскольку явка избирателей превысила предусмотренный законодательством минимальный порог в 33%. По данным на 19:00 по местному времени избирательные участки посетили 86,6% зарегистрированных избирателей, или 17,6 млн граждан Узбекистана.

По словам председателя ЦИК Узбекистана Мирза-Улугбека Абдусаломова, голосование в целом проходило без нарушений при высокой активности граждан как за границей, так и на избирательных участках в Узбекистане.

Напомним, на президентское кресло претендуют врио президента, премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев (выдвинут Движением предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократической партией); Хотамжон Кетмонов (Народно-демократическая партия Узбекистана); Сарвар Отамуратов (Демократическая партия Узбекистана «Миллий тикланиш»); Наримон Умаров (Социал-демократическая партия Узбекистана «Адолат»).