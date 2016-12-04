Эрдоган предложил Путину перейти на расчеты в национальных валютах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил российскому лидеру Владимиру Путину перейти на взаиморасчеты в национальной валюте – лирах и рублях, сообщает ТАСС.

С таким заявлением Эрдоган выступил на открытии торгового центра в Стамбуле: «Мы будем платить рублями за все, что покупаем у вас. А вы платите нам в лирах».

Турецкий лидер заявил, что сделал аналогичное предложение и властям Китая: «Я дал распоряжение Центробанку. Надеюсь, нам удастся реализовать это. К тому же волнения на мировом рынке имеют только временный эффект на нашу страну».

Идея более активного хождения рубля в Турции обсуждалась и ранее. Министр экономики Турции Нихат Зайбекчи обещал, что российские туристы смогут расплачиваться в Турции рублями.