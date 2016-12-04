СМИ рассказали о переговорах по переносу «Евровидения-2017» в Москву

Организационный комитет песенного конкурса «Евровидение» не исключает перенос мероприятия в 2017 году из Киева, завоевавшего право проведения «Евровидения-2017» благодаря победе украинки Джамалы в 2016 году, в Москву. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники в оргкомитете конкурса.

По данным собеседников издания, поиски нового места проведения «Евровидения-2017» начались в связи с проблемами при подготовке к конкурсу: Киев до сих пор не предоставил организаторам финансовые гарантии проведения мероприятия.

При этом подчеркивается, что начавшиеся переговоры еще не означают гарантированную смену города.

Напомним, сообщения об отказе украинских властей от проведения «Евровидения-2017» либо о намерении организаторов изменить место проведения конкурса поступают регулярно, однако до сих пор официального подтверждения не нашли. Окончательное решение по поводу проведения конкурса должно быть принято 8 декабря.