Организаторы «Евровидения» опровергли перенос конкурса в Москву

Европейский вещательный союз, организатор песенного конкурса «Евровидение», опроверг сообщения о том, что ведутся переговоры по переносу «Евровидения-2017» из Киева в другой город, сообщает Deutsche Welle.

Напомним, ранее появились сообщения о том, что оргкомитет не исключает перенос мероприятия в 2017 году из Киева, завоевавшего право проведения «Евровидения-2017» благодаря победе украинки Джамалы в 2016 году, в Москву. По данным источников, поиски нового места проведения «Евровидения-2017» начались в связи с проблемами при подготовке к конкурсу: Киев до сих пор не предоставил организаторам финансовые гарантии проведения мероприятия.

Сообщения такого рода поступали и ранее, однако вновь были опровергнуты.