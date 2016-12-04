Число жертв пожара в ночном клубе в Окленде выросло до 24 человек

Жертвами пожара в ночном клубе в американском Окленде стали, по меньшей мере, 24 человека – на месте происшествия обнаружены новые тела, сообщает Reuters.

При этом еще несколько человек числятся пропавшими без вести, поэтому власти города не исключают увеличение числа жертв до 40 человек.

Напомним, пожар произошел 3 декабря. Помещение, которое по факту оказалось ночным клубом, было зарегистрировано как склад, разрешений на проведение массовых мероприятий у владельцев помещения не было.