Десятки жителей Краснодара госпитализированы с отравлением

В Краснодаре госпитализированы 99 человек, диагноз – острая кишечная инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.

Все отравившиеся работают в одной компании, отмечает Life. По данным сайта, все сотрудники ощутили недомогание после обеда в офисной столовой, в которой ели один и тот же салат.

Управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку в связи с массовым отравлением.