04 декабря 2016, 11:20
Десятки жителей Краснодара госпитализированы с отравлением
В Краснодаре госпитализированы 99 человек, диагноз – острая кишечная инфекция, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Минздрава.
Все отравившиеся работают в одной компании, отмечает Life. По данным сайта, все сотрудники ощутили недомогание после обеда в офисной столовой, в которой ели один и тот же салат.
Управление СКР по Краснодарскому краю начало проверку в связи с массовым отравлением.
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