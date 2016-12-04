На Кубе погребли прах Фиделя Кастро

В кубинском городе Сантьяго-де-Куба погребли прах лидера кубинской революции Фиделя Кастро. Как сообщает Reuters, команданте проводили в последний путь тысячи человек.

Напомним, 90-летний Кастро скончался после продолжительной болезни 25 ноября. В стране был объявлен национальный траур. Урну с прахом команданте провезли по всей стране.

3 ноября, когда траурный кортеж прибыл в Сантьяго-де-Куба, в городе прошел траурный митинг. Выступивший на нем брат Фиделя Рауль Кастро, действующий глава Кубы, рассказал, что по воле покойного в стране не появятся ни памятники, ни улицы его имени.