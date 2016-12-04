Четыре государства призвали собрать ГА ООН по Алеппо

Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Турция выступили с призывом организовать чрезвычайную сессию Генассамблеи ООН для обсуждения ситуации в сирийском Алеппо, сообщает Al Jazeera.

Достичь консенсуса в Совбезе ООН по вопросу ситуации в Алеппо не удалось, поэтому Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ и Турция настаивают на формировании рекомендаций на уровне ГА ООН.

Отметим, все четыре государства поддерживают вооруженную сирийскую оппозицию. Ранее западные СМИ сообщили, что так называемая умеренная оппозиция в Сирии рассматривает возможности сближения с «Аль-Каидой» (террористическая организация, запрещена в России) на случай, если американская администрация прекратит оказывать поддержку.