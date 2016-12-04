СМИ рассказали о подготовке плана «серого» Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй распорядилась начать подготовку секретного плана так называемого «серого» Brexit – выхода Великобритании из состава Евросоюза. Как пишет The Sunday Times, новый план «уведет Британию от черно-белых требований сторонников выхода и сохранения» страны в составе ЕС.

Высокопоставленные источники в британских правящих кругах утверждают, что министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис и министр финансов Филип Хаммонд сформировали «малую клику» с целью увести страну от плана «жесткого» выхода из ЕС.

В свою очередь, министр международной торговли Лайам Фокс и глава МИД Великобритании Борис Джонсон не согласны с предложением, чтобы страна должна вносить свою лепту в формирование общеевропейского бюджета даже после Brexit, пишет издание. Фокс и Джонсон обвинили Мэй и Дэвиса в организации «засады», когда Дэвис предложил сохранить финансовые обязательства Британии перед ЕС.

Новый, «серый», план Brexit, по словам источников, как раз призван решить спорные вопросы, в первую очередь финансовый.

Напомним, вопрос выхода Великобритании из Евросоюза решался в ходе национального референдума в июне текущего года. Тогда большинство британцев высказались за Brexit. В ноябре Высокий суд Лондона предписал национальным властям вынести данный вопрос на обсуждение парламента.