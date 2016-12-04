СМИ назвали еще одного претендента на пост госсекретаря США

В администрации избранного президента США Дональда Трампа рассматривают еще одного кандидата на пост госсекретаря – это экс-губернатор штата Юта, республиканец Джон Хантсмен. Об этом сообщает The Salt Lake Tribune со ссылкой на источники, близкие к администрации Трампа.

Как утверждают собеседники издания, Хантсмен составит конкуренцию в борьбе за кресло главы Госдепа бывшему мэру Нью-Йорка Рудольфу Джулиани и экс-кандидату на пост президента США от Республиканской партии Митту Ромни.

О Хантсмене известно, что он прежде был послом США в Китае.

Ранее сообщалось, что на пост госсекретаря США также претендует бывший глава ЦРУ Дэвид Петреус.