Жертвами стрельбы в финской Иматре стали мэр и журналистки

Три человека, погибшие в результате стрельбы в приграничном финском городе Иматра, – мэр города и две журналистки, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на городскую полицию.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 4 декабря у одного из местных ресторанов раздались выстрелы. Погибли три женщины.

Полицейские задержали подозреваемого в убийствах, 23-летнего мужчину. Его мотив до сих пор неизвестен.