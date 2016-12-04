Денис Лебедев уступил чемпионский пояс по версии IBF

37-летний российский боксер Денис Лебедев проиграл бой за титул чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе 23-летнему соотечественнику Мурату Гассиеву, сообщает «Интерфакс».

После 12 раундов лишь один судья присудил победу Лебедеву со счетом 114-113, двое других судей выступили в поддержку Гассиева (116-112, 116-111).

Лебедев по завершении поединка заявил: «Я бы не сказал, что я проиграл, но судьям виднее. Победил сильнейший». Кроме того, боксер поздравил команду Гассиева и отметил: «Началась эра Мурата Гассиева».