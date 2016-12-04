Борис Гребенщиков написал Дадину в колонию

Российский музыкант Борис Гребенщиков написал письмо Ильдару Дадину – первому россиянину, получившему реальный срок лишения свободы за нарушение закона о митингах. Копию письма опубликовал в твиттере глава российского представительства Amnesty International Сергей Никитин.

Напомним, Amnesty International организовала кампанию по поддержке Дадина, в рамках которой желающих поддержать осужденного просят написать ему письмо в колонию: «Прямо сейчас Ильдар нуждается в нашей помощи и поддержке. Мы просим вас отправить слова поддержки Ильдару – напишите ему письмо в колонию. Пусть тюремщики Ильдара знают, что теперь весь мир следит за их делами. Пусть Ильдар знает, что у него есть много друзей – небезразличных людей, готовых вступиться за него каждую минуту».

Борис Гребенщиков в своем письме отметил: «Мы думаем о тебе — и пусть ситуация с тобой скорее изменится к лучшему, и ты будешь свободен».