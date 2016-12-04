В МИДе РФ объявили об отсутствии у Афганистана альтернативы российским вертолетам

Афганистан не сможет полностью заменить российские военные вертолеты американскими, заявил спецпредставитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, сообщает РИА Новости.

Таким образом Кабулов прокомментировал сообщения западных СМИ о намерении Вашингтона поставить Афганистану вертолеты Black Hawk, которые позволят заменить российскую авиатехнику.

По словам Кабулова, «богатые люди могут себе позволить любую глупость». Представитель российского МИДа пояснил, что по американским стандартам, подготовка пилота для Black Hawk требует четырех лет обучения: «Есть ли у Афганистана четыре года подождать? Что-то мне не кажется, что так много времени осталось».

«Поэтому альтернативы в ближайшие десятилетия русскому оружию в Афганистане нет, если хотим, конечно, чтобы афганская армия была сильна и боеспособна», – резюмировал российский дипломат.