СМИ анонсировали сближение умеренной оппозиции в Сирии с «Аль-Каидой»

Так называемая умеренная сирийская оппозиция сближается с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Как пишет The Washington Post, представители оппозиции изучают возможности более тесных контактов как с «Аль-Каидой», так и с другими террористическими группировками.

Эти варианты рассматриваются оппозицией «через три года после того, как ЦРУ начало секретные поставки вооружений повстанцам, борющимся с Асадом, после поражений на полях сражений и в связи с опасениями, что Дональд Трамп откажет им в помощи», пишет американская газета.

Альянс с «Аль-Каидой» позволит умеренной оппозиции в Сирии преуспеть благодаря лучшей вооруженности и оснащенности террористической группировки, а также возможности «применения более традиционной тактики, включая атаки снайперов на сирийских и российских военных», отмечает The Washington Post.

Напомним, одним из ключевых пунктов заключенного в сентябре Россией и США соглашения было размежевание группировок боевиков «Джебхат ан-Нусра» (террористической организации, запрещенной в России) и умеренной оппозиции. Однако договоренности были сорваны.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия намерена полностью уничтожить террористов в Сирии.