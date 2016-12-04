На месте крушения самолета в Индонезии нашли фрагменты тел

На месте крушения полицейского самолета в Индонезии обнаружены обломки воздушного судна и фрагменты тел, сообщает The Jakarta Post.

Напомним, 3 декабря стало известно о крушении самолета, следовавшего из города Панкалпинанг в город Батам. По уточненным данным, на борту находились не 12, а 13 человек – пять членов экипажа и восемь пассажиров.

На месте крушения работают спасатели. Найденные ими фрагменты тел направлены в Батам для идентификации.