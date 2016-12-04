В Крыму допустили обрушение украинской телевышки

Министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский заявил, что возводимая Украиной в приграничной Херсонской области телевышка может обрушиться, передает «Интерфакс».

Полонский отметил: «Пусть себе строят все, что угодно. Будет обидно, когда эта, с позволения сказать, мощная конструкция обрушится. Я посмотрел внимательно, из чего она строится. Мы имеем представление, как должны выглядеть радиопередающие мачты, башни, антенны, конструкции. Это очередная профанация украинских властей».

По мнению министра, «реально это просто пшик».

Ранее Полонский пообещал, что власти Крыма используют «технические средства», чтобы не допустить вещание украинских теле- и радиоканалов на территории полуострова.