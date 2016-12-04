04 декабря 2016, 18:26
Порошенко пообещал наказание виновникам перестрелки сотрудников МВД
Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем твиттере перестрелку между сотрудниками МВД, в результате которой погибли шесть человек.
Глава государства выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что виновники трагедии будут наказаны.
Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських.— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2016 г.
Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні - покарані
Ранее сообщалось, что перестрелку устроили оперативники и сотрудники полиции – первые засели в недостроенном доме для наблюдения за бандой грабителей, вторые прибыли для проверки причин срабатывания сигнализации и приняли коллег за преступников.
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