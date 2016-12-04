Порошенко пообещал наказание виновникам перестрелки сотрудников МВД

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в своем твиттере перестрелку между сотрудниками МВД, в результате которой погибли шесть человек.

Глава государства выразил соболезнования родным погибших и пообещал, что виновники трагедии будут наказаны.

Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських.



Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні - покарані — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 декабря 2016 г.

Ранее сообщалось, что перестрелку устроили оперативники и сотрудники полиции – первые засели в недостроенном доме для наблюдения за бандой грабителей, вторые прибыли для проверки причин срабатывания сигнализации и приняли коллег за преступников.