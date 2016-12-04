Путин отметил осознание Трампом уровня ответственности

Президент РФ Владимир Путин заявил в эфире телеканала НТВ, что избранный президент США Дональд Трамп «достаточно быстро осознает другой уровень ответственности».

Российский лидер напомнил, что «Трамп был коммерсантом и был предпринимателем». Однако «сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мира, ведущей военной державы. И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, это говорит о том, что он человек умный», отметил Владимир Путин (цитаты по РИА Новости).

Отвечая на вопрос, сможет ли Россия найти общий язык с новым президентом США, Путин заявил: «А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности. Мы исходим из того, что он будет действовать именно с этих позиций».

Напомним, выступая 1 декабря с посланием к Федеральному собранию, Владимир Путин отметил готовность выстраивать отношения с новой администрацией США.

Вскоре после этого был официально опубликован указ президента об утверждении новой Концепции внешней политики России, в которой особое место отведено США.