Путин рассказал о провале попыток создать однополярный мир

Президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала НТВ отметил, что попытки создать однополярный мир не увенчались успехом.

Глава государства заявил: «Ситуация меняется. И я думаю, ни для кого уже не секрет, все и так видят, что уже многие наши партнеры предпочитают сами обращаться к принципам международного права, потому что баланс в мире постепенно восстанавливается. Ну это неизбежно! Попытки создать этот однополярный мир не утвердились. Мы живем уже в другом измерении» (цитата по «Интерфаксу»).

«Защищая свои собственные национальные интересы, мы должны с уважением относиться и к интересам других», – отметил глава государства и заявил, что «вот так мы собираемся строить наши отношения со всеми другими нашими коллегами».

По словам Владимира Путина, в ходе дискуссий о ситуации на Ближнем Востоке «слушают тех, чей голос звучит достаточно громко для того, чтобы их услышали».

«А если это какой-то незначительный элемент в международных отношениях, то тогда, конечно, можно делать хорошую мину, но игра все равно будет плохой по отношению к тем, кого не считают достаточно весомым партнером», – подчеркнул президент (цитата по РИА Новости).