Президент Ирана предостерег Обаму от продления санкций

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что его страна предпримет меры в случае продления санкций против Ирана президентом США Бараком Обамой, сообщает Associated Press.

Ранее Конгресс США принял закон, допускающий продление санкций против Ирана на десять лет, если Вашингтон решит, что Тегеран нарушает мирное соглашение по атомной программе. Закон вступит в силу после подписания президентом.

Предостерегая Обаму от этого шага, Роухани заявил, что данный закон нарушает договоренность с США по снятию санкций в обмен на отказ Ирана от военного применения атома: «Мы стремимся к приемлемому соблюдению сделки, но в ответ на необязательность, нарушение или колебание по ее реализации мы будем немедленно действовать».

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф уже заявил, что при подписании упомянутого закона Тегеран откажется соблюдать свои обязательства по атомной программе.