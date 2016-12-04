Думский комитет одобрил увеличение расходов на борьбу с допингом вдвое

Комитет Госдумы РФ по бюджету ежегодное увеличение финансирования Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на 304 млн рублей, сообщает РБК.

Как пишет издание, комитет одобрил соответствующую поправку в госбюджет 3 декабря, однако известно об этом стало лишь сейчас.

Автором законодательной инициативы выступил первый вице-спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, разработавший поправку на основе расчетов РУСАДА и Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК), которую создали летом по предложению президента Владимира Путина.

С 2017 года деятельность РУСАДА по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет финансироваться из федерального бюджета – таким образом будет снята одна из главных претензий WADA о подконтрольности РУСАДА Минспорта.

В случае принятия поправки Жукова Госдумой в течение ближайших трех лет финансирование РУСАДА будет увеличено до 556 млн рублей.