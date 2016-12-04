В перестрелке между сотрудниками МВД под Киевом погибли пятеро

В результате перестрелки, которая завязалась в Киевской области в ночь на 4 декабря между сотрудниками разных подразделений Национальной полиции Украины, погибли пять человек, сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на представителя МВД Артема Шевченко.

Как сообщается, сотрудники уголовного розыска и спецподразделения КОРД прибыли в село Княжичи для задержания банды грабителей. Оперативники расположились в недостроенном доме, откуда вели наблюдение. Однако в доме сработала сигнализация, для проверки прибыли сотрудники полиции.

Прибывшие «заметили других полицейских, которых приняли за воров, и попытались задержать. Одновременно оперативники восприняли бойцов полиции охраны за нападающих и пришли на помощь своим коллегам», сообщают в Нацполиции.

Завязалась перестрелка, в результате погибли двое оперативников, двое сотрудников полиции охраны и один спецназовец.

При этом бандиты, которых выслеживали оперативники, услышали стрельбу и скрылись. Однако позднее их задержали в Киеве, уточнил Шевченко.