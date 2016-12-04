Умер шестой раненный коллегами под Киевом полицейский

Скончался шестой сотрудник правоохранительных органов, получивший ранения в перестрелке с коллегами в поселке Княжичи Киевской области, сообщил на своей странице в Facebook экс-советник главы МВД Украины Константин Стогний.

Стогний написал: «Три подразделения полиции перестрелялись между собой в поселке Княжичи Броварского района Киевской области. Сейчас не время для критиканства, хотя на таких трагедиях всегда делали себе рейтинг лживые политики. В том числе и те, кто сегодня будет призывать этого не делать. Вспомните, как поносили милицию за гибель сотрудников в перестрелке с бандитами в Одессе. Но с бандитами! А не между собой!».

Ранее сообщалось, что перестрелку устроили оперативники и сотрудники полиции – первые засели в недостроенном доме для наблюдения за бандой грабителей, вторые прибыли для проверки причин срабатывания сигнализации и приняли коллег за преступников.