Экс-кандидат в президенты США отказалась требовать пересчета голосов

Бывший кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн отказалась от намерения потребовать пересчета голосов в штате Пенсильвания, сообщает Associated Press.

Ранее Стайн обратилась в суд с ходатайством о пересчете голосов, однако судья обязал истцов заплатить по миллиону долларов до 5 декабря, для дальнейшего рассмотрения ходатайства. После этого Стайн отказалась от дальнейших притязаний.

В заявлении лидер «зеленых» пояснила, что инициативу о пересчете голосов поддерживали обычные люди, у которых нет возможность собрать столь крупную сумму в короткий срок, а требование суда внести деньги Стайн назвала возмутительным: «Это еще один признак того, что устаревший закон о выборах в Пенсильвании нацелен против избирателей».

PA’s election law and recount process raise serious questions about due process and whether fundamental democratic rights are protected.