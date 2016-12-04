Саратовская область перешла на новое время

В Саратовской области в ночь на 4 декабря перевели часы – отныне регион находится в новом часовом поясе, разница с Москвой +1 час, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя областной Общественной палаты Александра Ландо.

Ландо подчеркнул, что смену часового пояса поддержали большинство жителей области: «Было собрано множество мнений. Около 70 процентов жителей высказались за эту меру. И вот сегодня регион перешел в новый часовой пояс — плюс один час к московскому времени».

Ожидается, что переход в новый часовой пояс «позволит повысить эффективность использования светлого времени суток, устранить негативные явления в сфере состояния здоровья жителей региона».