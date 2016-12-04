Число жертв ДТП в ХМАО выросло до 12 человек

В результате крупной автомобильной аварии в Ханты-Мансийском автономном округе погибли 12 человек, в том числе десять детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные экстренные службы.

Ранее сообщалось о десяти жертвах ДТП. Управление МВД по ХМАО подтверждает гибель двух взрослых и девяти детей в возрасте от 12 до 14 лет.

Напомним, ДТП произошло на 926-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Столкнулись перевозивший детскую команду по спортивной акробатике автобус, два легковых автомобиля и грузовик.

На место аварии выехала губернатор ХМАО Наталья Комарова.