СМИ анонсировали участие премьера Франции в праймериз Соцпартии

Премьер-министр Франции Манюэль Вальс намерен принять участие в предварительных выборах правящей социалистической партии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на публикации французских СМИ.

Ранее Вальс допускал участие в праймериз социалистов, однако окончательное решение еще не принято. Предполагается, что премьер объявит о своем решении 6 декабря. При этом участие в предвыборной гонке потребует от Вальса оставить пост в правительстве.

Как пообещал официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль, противостояния президента и премьера на праймериз не будет. Напомним, президент Франции Франсуа Олланд стал первым главой государства, который отказался баллотироваться на второй срок.