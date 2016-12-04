04 декабря 2016, 19:21
СМИ анонсировали участие премьера Франции в праймериз Соцпартии
Премьер-министр Франции Манюэль Вальс намерен принять участие в предварительных выборах правящей социалистической партии, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на публикации французских СМИ.
Ранее Вальс допускал участие в праймериз социалистов, однако окончательное решение еще не принято. Предполагается, что премьер объявит о своем решении 6 декабря. При этом участие в предвыборной гонке потребует от Вальса оставить пост в правительстве.
Как пообещал официальный представитель правительства Стефан Ле Фоль, противостояния президента и премьера на праймериз не будет. Напомним, президент Франции Франсуа Олланд стал первым главой государства, который отказался баллотироваться на второй срок.
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