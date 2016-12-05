Путин задумался о проверке правительства на употребление алкоголя

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с работниками одного из челябинских предприятий расспросил их о возможностях использования алкотестеров на производстве, передает «Лента.ру».

Сотрудники завода пояснили главе государства, что каждый день перед началом смены получают допуск к работе, проходя тест на содержание алкоголя в организме.

«Проверка на алкотестере? Попробуем, пожалуй, в администрации и в правительстве подобную практику ввести, хуже не будет», — сказал Путин.

Кроме того, президент напомнил челябинцам, что в правительстве есть вице-премьер Дмитрий Козак, который «курит как паровоз» и не желает расставаться с сигаретами. «Это вредная привычка», — резюмировал глава государства.

Напомним, в 2010 году Владимир Путин, возглавляя правительство РФ, призвал всех членов кабинета министров отказаться от курения и «личным примером» побудить россиян сделать то же самое.