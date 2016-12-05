86 бывших депутатов не съехали со служебных квартир

86 депутатов предыдущего созыва Государственной Думы не освободили служебные квартиры в Москве, несмотря на то, что проживать в них они могли лишь до 4 декабря. Об этом РБК рассказал член думского комитета по регламенту от КПРФ Владимир Поздняков и подтвердил его коллега по комитету единоросс Виктор Пинский.

Поздняков пояснил изданию, что какого-то срока, в течение которого бывшим парламентариям необходимо съехать, нет.

Он добавил, что информация об экс-парламентариях передана в думские фракции, чтобы они подключились к их выселению.

В комитете напомнили, что в прошлых созывах выселение некоторых депутатов решалось через суд и могло занимать до года.

В 2015 году был принят закон о переносе выборов с декабря на сентябрь и о сохранении за депутатами, не прошедщими в новый состав парламента, всех выплат и льгот, в том числе служебной квартиры в Москве.