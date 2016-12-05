СМИ сообщили о гибели в Алеппо российской медсестры

Медицинская сестра российского полевого госпиталя в Алеппо погибла в результате обстрела, сообщает Associated Press.

Об этом на условиях анонимности сообщил агентству офицер российской армии. По его словам, женщина, имя которой не сообщается, погибла во время обстрела повстанцами полевого госпиталя.

Этот же источник утверждает, что в результате нападения повстанцев ранены два врача госпиталя в контролируемой правительством части Алеппо.

Офицер рассказал, что обстрелянный полевой госпиталь прибыл из России в район Алеппо аль-Фуркан днем раньше.

Официальное подтверждение сообщения о гибели российской медсестры не поступало.