Медведев решил «ограничить аппетиты» чиновников при госзакупках

Премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании кабмина предупредил, что увеличил перечень требований при проведении тендеров по госзакупкам. Свое решение он объяснил желанием сэкономить средства госбюджета и «ограничить аппетиты» чиновников. Об этом информирует «Интерфакс».

«Я подписал постановление, которое расширяет перечень требований к товарам и услугам при проведении тендеров. Прошу всех членов правительства это иметь в виду. Цель, конечно, понятна — это экономия бюджетных денег, включая ограничения аппетитов некоторых ведомств, которые позволяют себе даже в нынешних условиях избыточные траты госсредств», — сказал Медведев.

Премьер также сообщил, что изменения коснутся требований по аренде и лизингу автомобилей. В частности, под запрет попало приобретение машин с мощностью двигателя более 200 лошадиных сил.

Чиновникам придется «ограничить аппетиты» и в части услуг связи, заказа такси, управлении базами данных и обеспечению информационной безопасности. Медведев подчеркнул, что перечень требований будет расширяться по итогам постоянного мониторинга закупочной деятельности.

«Параллельно (и это тоже очень важно, я об этом неоднократно говорил коллегам) нужно добиваться большей унификации при проведении тендеров и, конечно, публичности», — резюмировал премьер.

В сентября Дмитрий Медведев подписал постановление об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции иностранного происхождения к госзакупкам.

В конце ноября Минэкономразвития заявило, что собирается объединить усилия с Генпрокуратурой и ФСБ для установления связей между поставщиками и заказчиками госзакупок, а также расширить понятие конфликта интересов.