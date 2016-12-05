Дело о ДТП в Югре передано Главному следственному управлению СКР

Уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе передано для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в результате которого погибли и пострадали дети, для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК», — сказано в сообщении официального представителя СК Светланы Петренко.

Напомним, 4 декабря на трассе «Ханты-Мансийск — Тюмень» произошла авария. В результате столкновения автобуса, перевозившего детей, с грузовиком и еще тремя автомобилями погибли 10 детей и 2 взрослых, 23 человека получили тяжелые травмы.

Выяснилось, что водители грузовика и автобуса грубо нарушили ПДД. Оба задержаны.

5 декабря объявлено в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюменской области и Ямало-Ненецком автономном округе днем траура по жертвам автомобильной аварии.