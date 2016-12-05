Чечня пообещала добиваться увеличения бюджетных дотаций

Директор департамента отраслевого финансирования Минфина Чеченской Республики Заур Дукаев заявил, что считает одобренный комитетом Госдумы по бюджету и налогам объем федеральных дотаций на 2017-2019 годы размером 40,4 млрд рублей недостаточным. Об этом он сообщил RNS.

«Чтобы сбалансировать обязательства, нам необходима финансовая помощь в размере 52 млрд 894 млн рублей. .. 44 млрд рублей — те расходные обязательства, которые у нас есть, чтобы их закрыть … Это забыть о необходимых дотациях, связанных с социальными обязательствами. Те детсады и школы, которые у нас построены, но мы не сможем их ввести », — сказал Дукаев.

Он подсчитал, что суммарный объем расходов Чечни в 2017 году должен составить 74 млрд рублей. Директор департамента сообщил, что будет добиваться компенсации расходов хотя бы в виде бюджетных кредитов.

Дукаев напомнил, что в 2014 году был подписан график, предусматривающий поэтапное ежегодное сокращение дотаций на 10%, но сейчас финансовые вливания будут уменьшены сразу на 19%.

В начале ноября глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «неприемлемыми» предложения Минфина по сокращению бюджета республики.

Президент России Владимир Путин поручил правительству изыскать возможность для увеличения дотаций в бюджет республики.