В ВМФ объяснили сопровождение «Адмирала Кузнецова» кораблями НАТО

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев сообщил, что корабли НАТО, сопровождавшие в районе Великобритании авианосную группу ВМФ России с тяжелым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» не нарушали международное право. Об этом он рассказал телеканалу «Россия-24».

«Конечно, это вызывало внимание, прежде всего, стран НАТО. До восьми боевых кораблей нас сопровождали сразу с выходом в район Великобритании, но никаких нарушений международного морского права не было, это обычная практика, когда мы занимаемся сопровождением тех группировок, которые выходят в море», — сказал Королев.

Напомним, 15 октября корабельная группа во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» отправилась в поход в Средиземное море.

12 ноября «Адмирал Кузнецов», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и новейший фрегат «Адмирал Григорович» с крылатыми ракетами «Калибр» на борту приступили к маневрированию в Восточном Средиземноморье вблизи берегов Сирии.

17 ноября в результате ударов, нанесенных российской авиацией с авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов», в провинции Идлиб были убиты как минимум 30 боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация запрещена в России) и несколько ключевых полевых командиров.