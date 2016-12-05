05 декабря 2016, 14:08
Арбитраж в Киеве обязал «Газпром» выплатить 6,8 млрд долларов
Хозяйственный суд Киева в полном объеме удовлетворил требования Антимонопольного комитета Украины, обязав российский «Газпром» выплатить штраф и пеню на общую сумму 171,8 млрд грн (примерно 6,8 млрд долларов), сообщает РИА Новости.
Заседание по антимонопольному делу проходило в закрытом режиме.
Украинские антимонопольщики наложили на «Газпром» штраф за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа» на Украине, а также пени в размере суммы штрафа за просрочку его уплаты.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое