Дадина перевели в другую колонию

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) переводит Ильдара Дадина – первого россиянина, получившего реальный срок лишения свободы за нарушение закона о митингах – из карельской колонии №7 в другую исправительную колонию, сообщает ТАСС.

В сообщении пресс-службы ФСИН отмечается: «В связи с многочисленными обращениями представителей правозащитного сообщества по вопросу перевода осужденного Дадина из ИК-7 УФСИН России по Республике Карелия, принято решение о направлении Дадина для отбывания наказания в другое исправительное учреждение».

При этом не уточняется, в какое именно исправительное учреждение переводят Дадина – эту информацию ФСИН обещает сообщить только родственникам осужденного.

В твиттере жены Дадина Анастасии Зотовой сообщается, что осужденного вывезли в неизвестном направлении.