Дадина перевели в колонию в Кировской области

Ильдара Дадина, первого российского осужденного, получившего реальный срок за нарушение закона о проведении митинга, этапируют в одну из колоний Кировской области. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник во ФСИН Карелии.

Время следования из Карелии в Кировскую область 41 час, отмечает издание.

Ранее 5 декабря жена Дадина сообщила, что «осужденного вывезли в неизвестном направлении». В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пояснили, что переводит осужденного из карельской колонии №7 в другую исправительную колонию.

Решение о переводе было принято «в связи с многочисленными обращениями представителей правозащитного сообщества».

Ранее Карельское управление СКР заявляло, что не нашло подтверждения слов оппозиционера Ильдара Дадина о применявшихся к нему в колонии пытках.

Президентский Совет по правам человека в своем докладе сообщил, что объективных доказательств применения насилия в отношении Дадина обнаружить не удалось. В документе отмечено, что администрация колонии не предоставила правозащитникам личное дело и видеозаписи с камер наблюдения в силу давности событий.

Однако авторы доклада отметили, что сведения о пытках, полученные от других осужденных, совпадают с заявлением Дадина.