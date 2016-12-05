Министр американских ВВС оценила опасность России для США

Министр ВВС США Дебора Ли Джеймс на Форуме по вопросам национальной обороны в Калифорнии имени Рейгана назвала Россию угрозой номер один для Соединенных Штатов. Об этом она сообщила в интервью Reuters.

«Россия является угрозой номер один для Соединенных Штатов. У нас есть целый ряд угроз, с которыми мы имеем дело, но Россия из-за ядерного аспекта может представлять экзистенциальную угрозу», — заявила она.

Обеспокоенность действиями России высказал также заместитель министра обороны США по закупкам, технологиям и логистике Франк Кендалл. Он подчеркнул, что пересмотр баланса возможностей склонился в пользу России после изменения ее стратегии.

Тот факт, что Россия стала «регулярно проводить операции в тех местах, в которых она этого не делала на протяжении десятилетий» отметил и председатель Комитета начальников штабов Джозеф Данфорд

Начальник штаба Военно-морских сил США Джон Ричардсон также сообщил агентству о росте активности российского флота по всему миру, в особенности в Средиземном море и на севере Атлантического океана.

Высокопоставленные военные чиновники отметили, что военные действия России вызвали необходимость внесения изменений в проект оборонного бюджета на 2018 год.

Они сообщили агентству, что новые статьи расхода потребуют кибербезопасность, космическое пространство, системы ПРО и ядерные вооружениям.

В него будут внесены заметные изменения, и проект будет рассматриваться не в феврале, как обычно, а в апреле.