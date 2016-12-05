СМИ анонсировали увеличение суммы «невыездной» задолженности

В Госдуме обсуждается возможность внесения поправок в законопроект об ускорении снятия запрета для погасивших свою задолженность должников. Депутаты хотят увеличить размер задолженности, запрещающий выезд из страны, пишет «Ведомости» со ссылкой на собственный источник.

В настоящее время ограничение на выезд устанавливается при наличии задолженности от 10 тысяч рублей. Авторы поправок предлагают увеличить сумму в несколько раз.

Закон «Об исполнительном производстве» был внесен в Госдуму в октябре, рассматриваться он будет 8 декабря.

Напомним, внесенный в Госдуму документ подразумевает привлечение к вопросу отмены запрета на выезд за границу судебного пристава-исполнителя структурного подразделения ФССП России. Он сможет снимать это ограничение наравне с судебным приставом-исполнителем.

В июле Федеральная служба судебных приставов (ФССП) сообщила, что закрыла выезд из страны для 963 тысяч россиян, совокупная сумма долга которых превышает 650 млрд рублей.