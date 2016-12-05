В Москве начнется третья волна сноса самостроя

В Москве 5 декабря начинается третья волна сноса незаконно возведенных построек, сообщает столичная госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

В этот раз планируется снести 43 «особо опасных объектов самовольного строительства». Отмечается, что 39 из них будут демонтированы в добровольном порядке.

Первые две волны сноса торговых павильонов у станций метро прошли в Москве в феврале (104 объекта) и августе (107). Частично сносы проводились ночью. Московские власти утверждали, что ларьки возведены незаконно и угрожают коммуникациям метро.

Начальник госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров пообещал, что в этот раз ночных сносов не будет.

«В связи с тем, что объекты расположены в зоне жилой застройки, они будут демонтироваться в дневное время, согласно графику по выводу объектов, утвержденному префектурами административных округов», — сообщил он.