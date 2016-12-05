05 декабря 2016, 09:03
Умер председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль
На странице в Facеbook председателя Исламского комитета России и сопредседателя общественного движения «Российское исламское наследие» Гейдара Джемаля появилось сообщение о его смерти.
Ему было 69 лет.
Гейдар Джемаль с 1993 года был председателем Исламского комитета, стал одним из инициаторов создания координационного совета Левого фронта России.
Он написал шесть книг об исламе, вел на телевидении несколько телепрограмм.
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