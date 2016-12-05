Умер председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль

На странице в Facеbook председателя Исламского комитета России и сопредседателя общественного движения «Российское исламское наследие» Гейдара Джемаля появилось сообщение о его смерти.

Ему было 69 лет.

Гейдар Джемаль с 1993 года был председателем Исламского комитета, стал одним из инициаторов создания координационного совета Левого фронта России.

Он написал шесть книг об исламе, вел на телевидении несколько телепрограмм.