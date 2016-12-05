Кабмин отказался сокращать дотации Чечне

Дотации Чеченской Республике из федерального бюджета в 2017 году сохранятся на прежнем уровне, сообщает РБК.

Как пишет издание, соответствующие поправки, внесенные правительством ко второму чтению бюджета на 2017–2019 годы, 2 декабря одобрил профильный комитет Госдумы. Таким образом, в 2017 году Чечня получит 40,4 млрд рублей (в текущем году сумма федеральных дотаций составляет 41 млрд рублей).

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров 1 ноября заявил, что предложения Минфина РФ по сокращению бюджета республики на 2017 год неприемлемы.

Вслед за этим президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность увеличения финансирования госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года при формировании проекта федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.