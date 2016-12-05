Минфин Чечни отказался от претензий к размеру дотаций

Представитель министерства финансов Чеченской республики Заур Дукаев опроверг собственные слова о том, что регион получит недостаточно дотаций из федерального бюджета на 2017 год, передает RNS.

По словам Дукаева, объем дотационной помощи Чечне до сих пор не определен, поскольку Государственная дума РФ пока не одобрила во втором чтении закон о федеральном бюджете на 2017 год и 2018-2019 годы.

Про собственное заявление о недостаточности дотаций ЧР Дукаев утверждает, что «такого говорить не мог, и министерство финансов Чеченской республики как орган исполнительной власти Чеченской республики отказывается от данных комментариев и считает их неверными».

Ранее СМИ приписали Дукаеву заявление о том, что в 2017 году для сбалансированности республиканского бюджета Чечне необходимы дотации в размере 53 млрд рублей, иначе Грозному придется брать федеральные кредиты.

В конце октября глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал предложение министерства финансов РФ урезать бюджет республики, назвав его неприемлемым. Предполагается, что в следующем году объем расходов Чечни достигнет 74 млрд рублей.