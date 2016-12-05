СМИ сообщили о приписке ЕР голосов в Подмосковье

Журналисты «Новой газеты» провели расследование о нарушениях во время думских выборов в подмосковных Мытищах. Согласно их данным, в ходе голосования 18 сентября партии «Единая Россия» было приписано около 2 тысяч голосов или 3,5% от числа проголосовавших. Об этом говорится на сайте издания.

Данные были получены в результате сравнения протоколов с избирательных участков и официальных результатов с сайта ЦИК. Издание выяснило, что на 68 участках эти результаты расходятся.

В результате в пользу «Единой России», пишет газета, на выборах в Мособлдуму было приписано 688 голосов, в Госдуму — 1969.