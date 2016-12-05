Евро рухнул из-за референдума в Италии

После обнародования итогов итальянского референдума по конституционной реформе курс евро в начале азиатских торгов 5 декабря опустился до минимума марта 2015 года —1,0505 доллара по сравнению с 1,0665 доллара на предыдущей сессии. Об этом пишет MarketWatch.

По завершении подсчета голосов стало известно, что против реформы проголосовали 59,11%, за нее — 40,89% итальянцев. Об этом сообщает агентство ANSA. Большинство граждан Италии не захотели сокращать число сенаторов в парламенте с 315 до 100 человек и переложить их назначение на областные советы и президента. Политологи полагают, что это решение может привести в внеочередным выборам в стране и поставить под угрозу единство Евросоюза.

Премьер-министр Италии Маттео Ренци, инициировавший референдум, заявил, что подаст в отставку.

На состоянию на 11:23 мск курс евро на Московской бирже составлял 67,8025 рубля. Зафиксировано понижение на 0,355 рубля с предыдущей сессии.